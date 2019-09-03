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توجيه باستمرار الطلاب النازحين والمنتهية إقاماتهم في مدارسهم حتى نهاية العام

توجيه باستمرار الطلاب النازحين والمنتهية إقاماتهم في مدارسهم حتى نهاية العام
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تواصل – الرياض:

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، اليوم الاثنين، عن ورود توجيه من الوزارة باستمرار الطلاب الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم بالمدارس وفق الآلية السابقة حتى نهاية العام الحالي.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للإدارة إبراهيم السليمان، وقال إن تعميماً تفصيلياً توضيحياً سوف يصل خلال اليومين المقبلين، حيث يتم قبول الطلاب، حتى وإن كانت أوراقهم غير مستوفاة.

وأضاف السليمان بأنه جرت مكاتبات العام الماضي بين وزارتي التعليم والداخلية، مضيفاً أن صدور التوجيهات جاء تزامناً مع حـادثة الطالبة “أنوار خالد العنزي” التي ظهرت باكية في فيديو متداول تناشد فيه قبولها في المدرسة.

وعن عدم قبول أبناء القبائل النازحة، أبان السليمان بقوله: “نحن ننفذ ما ورد من وزارة الداخلية في موضوع الإقامات، والمدارس أبلغت أولياء الأمور منذ نهاية العام القادم بأنه سيتم منع الطلاب الذين لن يستكملوا المسوغات”.

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