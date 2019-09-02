تركت رضيعين داخل عربة واختفت.. العثور على جثة امرأة في «غدير البنات» بالطائف (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق إنقاذ الدفاع المدني بمحافظة الطائف، بمشاركة فرق “مبادرة وأركان وساعد” التطوعية للبحث والإنقاذ، انتشال جثة امرأة بعد غرقها في سد غدير البنات القريب من منتزه الردف.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: “انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف مساء اليوم جثمان امرأة من داخل غدير البنات شرق محافظة الطائف، ولا زالت أعمال البحث قائمة حتى الساعة بمشاركة فرق تطوعية مع الدفاع المدني”.

وأضاف أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي لمدني محافظة الطائف باشرت مساء اليوم، بلاغا عن طريق مواطن لمركز العمليات الموحد، يفيد بوجود عربة بها طفلان متوقفة بجوار غدير البنات شرق المحافظة.

وتابع أنه “تم تحريك الفرق المختصة في أعمال البحث والإنقاذ وفرق الإنقاذ المائي لموقع الحادث تساندها آليات فنية مساندة، وعند وصول الفرق لموقع الحادث كانت المعاينة الأولية تشير إلى وجود عربة بها طفلان (سنتين وثلاث سنوات)، ولا يوجد في محيط العربة أي شخص يمكن الاستدلال على سبب توقفها، بينما كانت المياه تحيط بها من ثلاث جوانب، كما وجد بالموقع فرشة وحذاء امرأة”.

وأشار متحدث مدني مكة إلى أن فرق البحث واصلت أعمالها في محيط العربة لتعثر على آثار خطوات قدم باتجاه الغدير، ومن الحيثيات المتوفرة لفرق البحث بادرت فرق الإنقاذ المائي بالدخول في مياه الغدير التي يصل منسوبها لأكثر من مترين، ومن خلال عمليات التمشيط والبحث تم العثور على جثة امرأة تم انتشالها، وبعد الكشف عليها من قبل الهلال الأحمر اتضح أنها فارقت الحياة.

ولفت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المرأة غير سعودية من خلال الوثائق التي تم العثور عليها بالعربة، ولا زالت تحت البحث، في حين تم استدعاء فريق من الادلة الجنائية وشرطة محافظة الطائف للوقوف على مسرح الحادث.

وأكد العقيد “سرحان” أن اعمال البحث لا زالت قائمة حتى الوقت الحالي، بمشاركة فريقي ساعد والسلام التطوعية؛ للتأكد من عدم وجود أشخاص خلاف السيدة التي تم العثور عليها وانتشالها من مياه الغدير.

في سياق متصل تتواصل عمليات البحث عن رجل، لم يتم تحديد هويته بعد ورود بلاغ عن فقدانه، وذلك إثر العثور على المركبة التابعة له تقف على حد الماء بالموقع، بعد هطول أمطار متوسطة بالطائف عصر اليوم.

وتم إيقاف مهام البحث عن الرجل بسبب الليل وعدم جدوى البحث، على أن يستأنف صباح غد الاثنين في ظل وجود الغواصين التابعين للدفاع المدني والفِرق التطوعية المشاركة، التي تقدم تعاونًا إنسانيًّا كبيرًا مع الجهات الحكومية.