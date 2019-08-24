140 ألف ريال قرضاً حسناً لمستفيدي «العقاري والإسكان».. بشرط

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

التحالف يعلن إسقاط طائرات مُسيرة.. باتجاه خميس مشيط وجازان

التحالف يعلن إسقاط طائرات مُسيرة.. باتجاه خميس مشيط وجازان

«وزير التعليم» يوجه رسالة لـ10 آلاف معلم ومعلمة جُدد.. هذا ما قاله

«وزير التعليم» يوجه رسالة لـ10 آلاف معلم ومعلمة جُدد.. هذا ما قاله

والد «فتاة حائل» المتغيبة يكشف مفاجآت صادمة: ابنتي تعرضت لأعمال شعوذة

والد «فتاة حائل» المتغيبة يكشف مفاجآت صادمة: ابنتي تعرضت لأعمال شعوذة

فيديو صادم.. حافلة تدهس طفلاً داخل محطة وقود بالطائف والسائق يفر هارباً

فيديو صادم.. حافلة تدهس طفلاً داخل محطة وقود بالطائف والسائق يفر هارباً

140 ألف ريال قرضاً حسناً لمستفيدي «العقاري والإسكان».. بشرط

140 ألف ريال قرضاً حسناً لمستفيدي «العقاري والإسكان».. بشرط
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت “بداية لتمويل المنازل” إطلاق برنامج جديد يستهدف المدنيين ويوفر قرضًا حسناً إضافيًا يصل إلى 140 ألف ريال لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان ممن تزيد أعمارهم على 50 عامًا .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “بداية لتمويل المنازل” مازن الغنيم، إنه سعيد بالمشاركة في المشهد الوطني لدعم المتقاعدين وتقديم القروض الميسرة لهم، وأنه يتوقع أن يجذب البرنامج الجديد العديد من المتقدمين مع دفعة شهرية ثابتة تلائم قدراتهم المالية، وتتوافق مع مبادرات التحول الوطني الذي يعزز قيمة المواطن.

ويأتي المنتج الجديد من “بداية” لتمويل المدنيين المتقاعدين ضمن منظومة المؤسسات التمويلية الداعمة لمبادرة الدولة لدعم المتقاعدين المدرجين في قوائم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان وتسهيل حصولهم على المسكن الملائم.

ويُعد برنامج “دعم الدفعة المقدمة” الجديد أحد البرامج التي تقدمها “بداية” لمساعدة شريحة المدنيين المتقاعدين، وسيتكفل بتحمل هامش الربح على الدفعات الشهرية، على أن يسدد القرض الإضافي الحسن لصندوق التنمية العقارية بعد سداد القرض الرئيسي بدون أي فوائد على المستفيد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«سكني» يقدم كشف حساب 2019.. 200 ألف خيار سكني وتمويلي للأسر المستفيدة

«سكني» يقدم كشف حساب 2019.. 200 ألف خيار سكني وتمويلي للأسر المستفيدة

بالتفاصيل.. «العقاري» يودع مليار ريال في حسابات مستفيدي «القرض المدعوم»

بالتفاصيل.. «العقاري» يودع مليار ريال في حسابات مستفيدي «القرض المدعوم»

خدمة جديدة من «الصندوق العقاري» تُسهل التحصيل والدفع

خدمة جديدة من «الصندوق العقاري» تُسهل التحصيل والدفع

25 جهاز خدمة ذاتية في فروع «الصندوق العقاري».. خدمات خارج أوقات الدوام

25 جهاز خدمة ذاتية في فروع «الصندوق العقاري».. خدمات خارج أوقات الدوام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإدارة البائدة في زمن الرؤية
مقالات

الإدارة البائدة في زمن الرؤية

المزيد
غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!
مقالات

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!

المزيد
حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد
المملكة في خدمة الحجيج
مقالات

المملكة في خدمة الحجيج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>