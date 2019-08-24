140 ألف ريال قرضاً حسناً لمستفيدي «العقاري والإسكان».. بشرط

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أعلنت “بداية لتمويل المنازل” إطلاق برنامج جديد يستهدف المدنيين ويوفر قرضًا حسناً إضافيًا يصل إلى 140 ألف ريال لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان ممن تزيد أعمارهم على 50 عامًا .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “بداية لتمويل المنازل” مازن الغنيم، إنه سعيد بالمشاركة في المشهد الوطني لدعم المتقاعدين وتقديم القروض الميسرة لهم، وأنه يتوقع أن يجذب البرنامج الجديد العديد من المتقدمين مع دفعة شهرية ثابتة تلائم قدراتهم المالية، وتتوافق مع مبادرات التحول الوطني الذي يعزز قيمة المواطن.

ويأتي المنتج الجديد من “بداية” لتمويل المدنيين المتقاعدين ضمن منظومة المؤسسات التمويلية الداعمة لمبادرة الدولة لدعم المتقاعدين المدرجين في قوائم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان وتسهيل حصولهم على المسكن الملائم.

ويُعد برنامج “دعم الدفعة المقدمة” الجديد أحد البرامج التي تقدمها “بداية” لمساعدة شريحة المدنيين المتقاعدين، وسيتكفل بتحمل هامش الربح على الدفعات الشهرية، على أن يسدد القرض الإضافي الحسن لصندوق التنمية العقارية بعد سداد القرض الرئيسي بدون أي فوائد على المستفيد.