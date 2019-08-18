أصابت مخدومتها بـ«الكبد الوبائي».. تعرف على آخر تطورات قضية «عاملة البول»

تواصل – الدمام:

طالبت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتغليظ العقوبة على عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية، بعد رفضها حُكمًا، أصدرته المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء، يقضي بسجن العاملة ثمانية أشهر، و200 جَلْدة، وذلك بتهمة وضع كميات من “البول” في السلطة والشاي، لأفراد أسرة مواطن تعمل لديها، ما أدى إلى إصابة زوجة المواطن بفيروس الكبد الوبائي.

وتعود التفاصيل إلى اكتشاف زوجة المواطن قارورة داخل الثلاجة، تحتوي على “بول العاملة”، تضعه على الطعام والشراب، واعترفت العاملة بوضعها البول متعمدة بسبب سوء المعاملة التي تتلقاها من قِبل أسرة المواطن، حسبما ادعت أمام القاضي.

من جانبها أصدرت محكمة الأحساء الجزائية حُكمًا، يقضي بسجن العاملة الفلبينية ثمانية أشهر و200 جَلدة، وهو الحكم الذي رفضته محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية مطالبة بتغليظ العقوبة عليها.