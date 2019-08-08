إطلاق اسم ولي العهد على الطريق الرئيسي الرابط مكة بجدة

تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن موافقة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على مقترح تقدّمت به لأمانة لتسمية الطريق المؤدي إلى مدينة مكة المكرمة من محافظة جدة باسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك بناءً على مرئيات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضحت أن ذلك يأتي ذلك يأتي تقديراً للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها ولي العهد لتعزيز مسيرة التنمية والتطوّر بالمملكة وجهوده المباركة لخدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين والحجّاج والمعتمرين.

ويُعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول 23 كم مروراً ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق “مكة – جدة” السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمّى بطريق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وتُقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان مشروعات عدّة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة المكرمة.