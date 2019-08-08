الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

بالفيديو.. كيف تعامل «ابن باز» مع بائع الفول الباكستاني؟

بالفيديو.. كيف تعامل «ابن باز» مع بائع الفول الباكستاني؟

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

إطلاق اسم ولي العهد على الطريق الرئيسي الرابط مكة بجدة

إطلاق اسم ولي العهد على الطريق الرئيسي الرابط مكة بجدة
0

 

تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن موافقة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على مقترح تقدّمت به لأمانة لتسمية الطريق المؤدي إلى مدينة مكة المكرمة من محافظة جدة باسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك بناءً على مرئيات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

 

وأوضحت أن ذلك يأتي ذلك يأتي تقديراً للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها ولي العهد لتعزيز مسيرة التنمية والتطوّر بالمملكة وجهوده المباركة لخدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين والحجّاج والمعتمرين.

 

ويُعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول 23 كم مروراً ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق “مكة – جدة” السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمّى بطريق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وتُقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان مشروعات عدّة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة المكرمة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرف على حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

تعرف على حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

لتجنُّب حرائق المطابخ في مخيمات الحجاج.. يجب اتباع هذه الخطوات

لتجنُّب حرائق المطابخ في مخيمات الحجاج.. يجب اتباع هذه الخطوات

تغيب منذ 3 أيام.. تفاصيل العثور على جثمان «سبعيني جدة المفقود»

تغيب منذ 3 أيام.. تفاصيل العثور على جثمان «سبعيني جدة المفقود»

مواطن يشكو تدهور حالة زوجته بعد عملية «لحمية» في جدة.. و«الصحة» تحقق

مواطن يشكو تدهور حالة زوجته بعد عملية «لحمية» في جدة.. و«الصحة» تحقق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد
عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>