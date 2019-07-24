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الدمام.. السجن وجلد وغرامة كبيرة لمهشِّم أسنان طفل بسبب «كأس العالم»

الدمام.. السجن وجلد وغرامة كبيرة لمهشِّم أسنان طفل بسبب «كأس العالم»
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تواصل- الدمام:

أصدرت المحكمة الجزائية في الدمام، حكماً يقضي بسجن شاب لمدة شهر وجلده 50 جلدة على دفعة واحدة، وذلك بعد إدانته بركل طفل مقيم ما أدى لإصـابته في فمه وتهشم أسنانه؛ بسبب مباراة في بطولة كأس العالم 2018.

وصدر قرار المحكمة بعد عام من الحادثة التي وقعت في يوليو من العام الماضي، كما ألزمت المُدان بدفع مبلغ 126 ألف ريال، مع منحه مهلة 30 يوماً لتقديم لائحة للاعتراض على القرار، حسب “عكاظ”.

وتعود التفاصيل إلى أن شاباً عشرينياً أقدم على ركل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بعد نقاش احتد بينهما، على خلفية خسارة المنتخب البرازيلي من نظيره البلجيكي في المونديال، ليصـاب الطفل بجرح في اللثة والشفة وتحطم أسنانه الأمامية.

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