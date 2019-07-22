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الحصيني يوضح موعد ظهور نجم سهيل «بداية نهاية الصيف»

الحصيني يوضح موعد ظهور نجم سهيل «بداية نهاية الصيف»
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تواصل – الرياض:

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع بداية نهاية الصيف هذا العام في 23 ذي الحجة؛ وذلك  لظهور نجم سهيل، بمشيئة الله.

وأوضح الحصيني في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع “تويتر” أن سهيل من أشهر النجوم عند العرب قديمًا وحديثًا، ويعد ثاني ألمع نجم بالسماء ليلًا بعد الشعرى.

وقال: يظهر “سهيل” هذا العام بتاريخ 23/ 12/ 1440هـ، ويعتبر ظهور نجم سهيل علامة على نهاية الصيف تدريجيًّا.

وأضاف أن علماء الفلك يقدرون عمر نجم “سهيل” بـ 27 مليون سنة، وقديما كانت العرب تتغنى بنجم سهيل وتنشده في أشعارها.

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