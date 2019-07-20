خطف حقيبتها وعرَّض حياتها للخطر.. قائد مركبة يسلب امرأة في الرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، قيام قائد مركبة بسرقة وسلب امرأة وهي تسير بأحد الشوارع.

وأظهر المقطع قيام صاحب المركبة بالمرور إلى جوار المرأة واختطاف حقيبتها أثناء سيره بالسيارة، ما تسبب في سقوطها وتعرضها لجروح.

وقال أحد الأشخاص معلقاً على الحادث، إن المجني عليها هي أخته، وأن الحادثة وقعت بحي الشفا في الرياض.

يذكر أنه لم يتسنَّ لصحيفة “تواصل”، التأكد من توقيت أو مكان تصوير المقطع المتداول والذي أثار حالة استياء واسعة بين متداوليه، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لضبط الجاني.