الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من وزير التعليم بإيقاف تعميم أغضب المعلمين

توجيه عاجل من وزير التعليم بإيقاف تعميم أغضب المعلمين

خطف حقيبتها وعرَّض حياتها للخطر.. قائد مركبة يسلب امرأة في الرياض (فيديو)

خطف حقيبتها وعرَّض حياتها للخطر.. قائد مركبة يسلب امرأة في الرياض (فيديو)

المملكة تكشف عن «رسالة إيرانية».. وتفاصيل نقل المواطن الإيراني إلى عُمان

المملكة تكشف عن «رسالة إيرانية».. وتفاصيل نقل المواطن الإيراني إلى عُمان

بشرى سارة من «الإسكان» للمواطنين الراغبين في تملك السكن

بشرى سارة من «الإسكان» للمواطنين الراغبين في تملك السكن

خطف حقيبتها وعرَّض حياتها للخطر.. قائد مركبة يسلب امرأة في الرياض (فيديو)

خطف حقيبتها وعرَّض حياتها للخطر.. قائد مركبة يسلب امرأة في الرياض (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، قيام قائد مركبة بسرقة وسلب امرأة وهي تسير بأحد الشوارع.

وأظهر المقطع قيام صاحب المركبة بالمرور إلى جوار المرأة واختطاف حقيبتها أثناء سيره بالسيارة، ما تسبب في سقوطها وتعرضها لجروح.

وقال أحد الأشخاص معلقاً على الحادث، إن المجني عليها هي أخته، وأن الحادثة وقعت بحي الشفا في الرياض.

يذكر أنه لم يتسنَّ لصحيفة “تواصل”، التأكد من توقيت أو مكان تصوير المقطع المتداول والذي أثار حالة استياء واسعة بين متداوليه، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لضبط الجاني.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قائد شاحنة يرتكب مخالفة خطيرة بالرياض ويتم القبض عليه في نجران (فيديو)

قائد شاحنة يرتكب مخالفة خطيرة بالرياض ويتم القبض عليه في نجران (فيديو)

1400 وظيفة بقطاع المطاعم والمقاهي في الرياض

1400 وظيفة بقطاع المطاعم والمقاهي في الرياض

إحباط اختطاف شخصية مهمة بالرياض.. «الحرس الملكي» يُنفذ فرضية (فيديو)

إحباط اختطاف شخصية مهمة بالرياض.. «الحرس الملكي» يُنفذ فرضية (فيديو)

السفير الكيني في الرياض: 5 آلاف عاملة منزلية جاهزة للعمل في المملكة

السفير الكيني في الرياض: 5 آلاف عاملة منزلية جاهزة للعمل في المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جيل 2030
تدوينات حرة

جيل 2030

المزيد
الطوفان القادم (13)
مقالات

الطوفان القادم (13)

المزيد
قصة “أبو نعيم والمشي”
مقالات

قصة “أبو نعيم والمشي”

المزيد
إلى متى هذا السلوك على الطرق العامة؟!
تدوينات حرة

إلى متى هذا السلوك على الطرق العامة؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>