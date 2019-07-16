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«البلديات»: افتتاح المحلات 24 ساعة سيسهم في رفع جودة الحياة بالمملكة

«البلديات»: افتتاح المحلات 24 ساعة سيسهم في رفع جودة الحياة بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لـ 24 ساعة سيمكن من رفع جودة الحياة في مدن المملكة من خلال توفير السلع والخدمات لسكانها على مدار الساعة، كما سيساهم في رفع مستوى تنافسية المدن.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم السماح يأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تهدف من خلالها لتمكين قطاع الأعمال ليلعب دوراً محورياً في ربع مستوى رفاهية سكان المدن وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة التجارية، منوهة بأن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من المبادرات الممكنة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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