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رسالة احتيال باسم الديوان الملكي عبر «الواتساب».. وتقنية المعلومات تُحذر

رسالة احتيال باسم الديوان الملكي عبر «الواتساب».. وتقنية المعلومات تُحذر
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة عبر تطبيق “واتساب” لرقم مجهول انتحل صفة موظف في الديوان الملكي، تطلب من مستخدمي الهواتف صورة من الهوية الوطنية؛ بحجة استكمال الإجراءات الأمنية، في محاولة احتيال جديدة، فيما حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خطورة الاستجابة لهذه الرسائل.

من جهتها، حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي خدمات الاتصالات من الاستجابة لرسائل الاحتيال التي ترد على تطبيق “واتساب”.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الرسائل تطلب من المستخدمين الدخول على رابط إلكتروني، الأمر الذي يؤدي إلى سرقة الحساب.

ودعت هيئة الاتصالات، الجميع إلى الإبلاغ عن هذه النوعية من الجرائم عبر عدة قنوات؛ منها الاتجاه لأقرب مركز للشرطة، أو عبر تطبيق كلنا أمن على الأجهزة الذكية، أو عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”.

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