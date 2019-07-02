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تطورات قضية الطيار المفقود بالفلبين.. هل تورط مدربه في اختفائه؟

تطورات قضية الطيار المفقود بالفلبين.. هل تورط مدربه في اختفائه؟
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة عن وجود شكوك وأدلة بشأن ضلوع المدرب، في عملية اختفاء الطيار السعودي المفقود عبدالله الشريف في الفلبين منذ 42 يوماً (17 مايو الشهر قبل الماضي).

وأضافت المصادر، أن البحث مازال جارياً، وهناك شكوك تؤكد أن الشريف لا يزال على قيد الحياة، وأن الفريق لا يزال في جمع الأدلة والبيانات وتوثيقها، مشيراً إلى أن بطء حركة البحث يعود لانعدام الأمن، فيما بينت فرق البحث في الفلبين أنها عثرت على معلومات مهمة تتمثل في أن الجوالات التي كان يحملها الطياران المفقودان لا تزال تعمل وتستقبل اتصالات محددة.

وأكدت المعلومات الفنية عدم سقوط الطائرة، وجاءت هذه المعلومات بعد دراسة متخصصين في البحث عن إقلاع الطائرة واتجاهها وسرعتها وفقدان الاتصال بها والمعلومات التي عثروا عليها خلال فترة البحث؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وجاءت هذه المعلومات، بحسب عائلة الشريف، بعد تحليل المعلومات المتوافرة عن حادثة الاختفاء، باستخدام أحدث الأجهزة لتغطية منطقة البحث المحددة في البحر وفي جزيرة “أوكسيدنتال ميندور”، بمساحة إجمالية تقدر بـ21 كيلومتراً وعرض 7 كيلومترات.

وأوضحت العائلة أن فرق البحث والإنقاذ لم ينتج عن بحثها إيجاد أي حطام أو أشلاء أو متعلقات للطائرة تحت الماء أو فوق الماء.

وفقد الطيار الشريف، خلال طلعة جوية تدريبية مع مدربه الفلبيني، منذ 42 يوماً، ولم يتم العثور عليهما أو على أي حطام للطائرة أو أشلاء أو متعلقات حتى الآن.

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