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«الغذاء والدواء» تحدد طريقة ومعايير معرفة الأسماك الطازجة

«الغذاء والدواء» تحدد طريقة ومعايير معرفة الأسماك الطازجة
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً من النصائح للمستهلك يمكن من خلالها معرفة الأسماك الطازجة التي تكون أفضل من غيرها التي مر على اصطيادها بعض الوقت وقد تكون امتلأت بالبكتيريا بسبب عدة عوامل.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسماك الطازجة يمكن معرفتها من خلال عيونها، فتكون لامعة وبراقة وشفافة وليست غائرة للداخل، ومن خلال الخياشيم فيجب أن تكون حمراء زاهية خالية من المواد اللزجة ولا توجد عليها خطوط بنية ورائحتها طبيعية.

وأضافت أنه يمكن تمييز الأسماك الطازجة من خلال الحراشف التي يجب أن تكون لامعة ويصعب فصلها عن الجلد إذا حكت الأصابع في الاتجاه المعاكس، أما غير ذلك فتكون غير طازجة.

أما بالنسبة لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء، فإلى جانب هذه الطرق التقليدية والبسيطة في تمييز الأسماك الطازجة من غيرها، فيستخدمون جهازاً لقياس جودة الأسماك بالاعتماد على الخاصية الثنائية الكهربائية “المقاومة والتوصيل الكهربائي”، حيث يعطي نتائج عالية في حالة الأسماك الطازجة فيما تزيد مقاومة التيار في حالة الأسماك غير الطازجة بسبب وجود البكتيريا.

ويقيس الجهاز درجة حرارة السمكة التي يجب أن تكون بين 5 – 10 درجات مئوية، كما يوضع الحساس عند أسفل رأس السمكة ويترك ملتصقاً بها من 10 – 20 ثانية حتى يعطي نتائج القراءات التي تحدد مدى جودة السمكة.

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