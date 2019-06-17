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ضبط وافدين وعدد من مجهولي الهوية يعملون بقطاع الاتصالات في الرياض

ضبط وافدين وعدد من مجهولي الهوية يعملون بقطاع الاتصالات في الرياض
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تواصل – واس:

ضبطت فرق التفتيش في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم عدداً من الوافدين العاملين في قطاع الاتصالات، في مخالفة لقرار قصر العمل في القطاع على السعوديين والسعوديات.

وأسفرت الحملة التفتيشية التي نفذها مفتشو الوزارة بمشاركة الجهات ذات العلاقة والأمنية، على أحد مجمعات الاتصالات بالرياض، في القبض على عدد من الوافدين ومجهولي الهوية ممن لا يحملون هويات مقيم، ويعملون في القطاع، حيث جرى ضبط المخالفات وتسليم الوافدين لإدارة الوافدين تمهيداً لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.

وجددت الوزارة دعوتها لعملائها إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معا للرصد” على الأجهزة الذكية، لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة.

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