ارتفاع نفقات الحفلات والأفراح.. وتراجع أسعار الفحم وحفاضات الأطفال

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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مايو 2019 مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه.

ورصدت النشرة أبرز السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال مايو.

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى خمس فئات: (السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، والخدمات، والأعلاف والحيوانات الحية، والسلع الإنشائية).

وجاء كلٌ من (طماطم مستورد، وطماطم محلي، وباذنجان أسود محلي، ويوسفي باكستاني، وليمون وسط إفريقي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (حبحب محلي، وخوخ لبناني، ومنجا باكستاني، وتين محلي، وبرقوق/ بخارى تركي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

أما السلع غير الغذائية فسجل (ثوب صيفي رجالي “الأصيل”، ومبيد حشرات بخاخ “ريد”، ومناديل ورق محلي “فاين”، وعقال سوري، وعباءة نسائية) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (صابون سائل للأواني “فيري”، وحفاظات أطفال محلية “بامبرز”، وشيلة “طرحة”، ومبيض ملابس “كلوركس”، وفحم).

أما الخدمات، فأوضح التقرير أن أكثر الخدمات التي حققت أعلى نسبة ارتفاع هي (الإقامة بالفنادق، ونفقات الحفلات والأفراح، وكشف طبيب عام، وشقة مفروشة، وخياطة الرجال والأولاد)، والأكثر انخفاضاً هي (تنظيف وكي الملابس بالمغسلة).

السلع الأكثر ارتفاعاً خلال مايو 2019 مقارنة بأبريل 2019

السلعةوحدة القياسمتوسط السعر أبريل 2019متوسط السعر مايو 2019نسبة التغير
أولاً: السلع الغذائية
طماطم مستورد1 كجم4.485.3310.26%
طماطم محلي1 كجم4.735.128.28%
باذنجان أسود محلي1 كجم4.244.598.13%
يوسفي باكستاني1 كجم5.596.017.63%
ليمون وسط إفريقي1 كجم6.997.466.78%
ثانياً: السلع غير الغذائية
ثوب صيفي رجالي “الأصيل”ثوب82.2383.411.44%
مبيد حشرات بخاخ “ريد”عبوة9.549.630.89%
مناديل ورق محلي “فاين”علبة2.792.810.64%
عقال سوريعقال27.1227.280.58%
عباءة نسائيةعباءة103.74104.290.53%
ثالثاً: الخدمات
إقامة بالفنادقأجرة غرفة واحدة418.08457.449.41%
نفقات الحفلات والأفراحتكلفة13444.4414166.675.37%
كشف طبيب عامزيارة47.349.735.14%
شقة مفروشةتكلفة221229.924.03%
خياطة الرجال والأولادتفصيل ثوب85.788.042.74%
رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية
غنم سواكنيخروف747.57786.575.22%
تيس بلدي “جذع”تيس721.88750.453.96%
غنم حريخروف1048.281076.032.65%
غنم نعيميخروف1138.781168.272.59%
غنم نجديخروف1141.411167.112.25%
خامساً: السلع الإنشائية
خشب تشيليم31010.371020.91.04%
كيابل كهربائية 50مم وطنيمتر51.3151.730.81%
رمل ناعم أبيضم350.5750.870.6%
كيابل كهربائية 10مم وطنيمتر13.2613.330.53%
خشب رومانيم31005.941010.870.49%

السلع الأكثر انخفاضاً خلال مايو 2019 مقارنة بأبريل 2019

السلعةوحدة القياسأبريل 2019مايو 2019نسبة التغير
أولاً: السلع الغذائية
حبحب محلي1 كجم2.792.587.32%
خوخ لبناني1 كجم14.7713.935.68%
منجا باكستاني1 كجم13.0412.514.11%
تين محلي1 كجم15.0514.553.3%
برقوق / بخارى تركي1 كجم13.412.983.11%
ثانياً: السلع غير الغذائية
صابون سائل للأواني “فيري”1 لتر13.1112.881.74%
حفاظات أطفال محلية “بامبرز”عبوة مقاس 559.5858.961.04%
شيلة “طرحة”شيلة23.9223.680.98%
مبيض ملابس “كلوركس”جالون16.3316.180.95%
فحم1 كجم7.427.40.28%
ثالثاً: الخدمات
تنظيف وكي الملابس بالمغسلةخدمة3.343.420.15%
رابعاً: السلع الإنشائية
حديد تسليح 8مم وطنيطن2866.472820.281.61%
حديد تسليح 10مم وطنيطن2857.922814.461.52%
أسمنت أسود وطنيكيس 50 كجم13.3213.171.12%
أسمنت أبيض وطنيكيس 50 كجم38.4938.20.76%
حديد تسليح 16مم وطنيطن2522.342505.160.68%
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