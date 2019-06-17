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بالأسماء والتفاصيل.. 32 تكليفا جديدًا لقيادات بـ«التعليم»

بالأسماء والتفاصيل.. 32 تكليفا جديدًا لقيادات بـ«التعليم»
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تواصل – متابعات:

أصدر ‏وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس (الأحد)، تكليفات جديدة لقيادات في وكالات وإدارات تتبع له ونائبه، ونائبه للبحث العلمي ومساعده، إلا أن القيادات المكلفة التابعة للوزير ومساعده خلت من أي قيادية نسائية، فيما شكلت النساء نسبة 15% فقط من إجمالي التكليفات الجديدة.

ووفق القرار فإنه صدر قرار بـ32 تكليفا شملت قيادات وزارة التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم، والذي عزاه القرار بما يتوافق مع هيكلة وزارة التعليم ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي. وشملت القرارات 10 تكليفات في وكالات وإدارات عامة تابعة للوزير، كلها للعنصر الرجالي، وهم مدير مكتب الوزير الدكتور خالد عبدالله الشافي، مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال محمد بن سعد الدخيني، مدير الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص الدكتور محمد بن محسن الحارثي، مدير وكالة التعاون الدولي الدكتور صالح بن إبراهيم القسومي، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية رياض بن دخيل الدخيل، مدير مكتب تحقيق الرؤية الدكتور عاطف محمد العمري، مدير اللجنة المؤقتة للجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، مدير وكالة التخطيط والتطوير الدكتور إبراهيم بن عبدالمحسن البديوي، مدير الإدارة العامة للمتابعة فايز بن منصور العنزي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية عبدالله بن محمد السكاكر.

كما ضمت القرارات 9 تكليفات في وكالات وإدارات تتبع لنائب الوزير، منها 3 قياديات هن مديرة وكالة التعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، ومديرة وكالة البرامج التعليمية الدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز، ومديرة الإدارة العامة للإيفاد بدرية عبدالرحمن الغانم.

وضمت تكليفات الوكالات والإدارات العامة المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار 7 كوادر، منها قياديتان هما مديرة وكالة الابتعاث الدكتورة لينا محمد بن إبراهيم الطعيمي، ومديرة وكالة التعليم الجامعي الأهلي الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا. وشملت تكليفات مساعد وزير التعليم 6 كوادر، خلت من أي قيادية.

التكليفات الجديدة في قيادات التعليم:

10 تكليفات لإدارات تابعة للوزير

9 تكليفات لإدارات تابعة لنائبه (منها 3 قياديات)

7 تكليفات لإدارات تابعة لنائبه للبحث العلمي (منها قياديتان)

6 تكليفات لإدارات تابعة لمساعدة

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