«أرامكو» تتصدر الشركات الأكثر ربحية في العالم.. هذه قيمة الأرباح السنوية

تواصل – وكالات:

دشنت شركة “أرامكو” الصفحات الخاصة بعلاقات المستثمرين، في خطوة جديدة نحو المزيد من الشفافية، وعرضت فيها معلومات وبيانات مالية لعام 2018، كما وردت في النشرة الخاصة بالسندات التي أُعلن عنها أخيراً.

وتتربع شركة “أرامكو” على عرش أكثر شركات العالم ربحية، بتحقيقها أرباحاً صافية يومية تتجاوز 300 مليون دولار، وفقاً لـ”العربية نت”.

وأعلنت شركة أرامكو، أن إيرادات العام الماضي قاربت 356 مليار دولار بنمو بلغ 35% عن 2017، كما بلغ صافي النقد من النشاطات التشغيلية 121 مليار دولار في 2018، بزيادة قدرها 36%، أما تكاليف التشغيل فقد نمت بـ32% إلى 143 مليار دولار.

وقد ارتفع ما أنفقته “أرامكو” على الأبحاث والتطوير في 2018 بـ17% إلى 591 مليون دولار، أما مطلوبات “أرامكو” شاملة القروض والالتزامات تجاه الحكومة فقد بلغت 49 مليار دولار في 2018، صعوداً بـ23%.

وأفادت “أرامكو” أن أصول الشركة قاربت 359 مليار دولار العام الماضي، مرتفعة من 294 مليار دولار في 2017.

وتأتي بيانات “أرامكو” هذه بعد أن كانت وكالة “موديز” كشفت في أبريل الماضي عن الأرباح الصافية لـ”أرامكو”، قبيل طرح أول سندات دولية للشركة والتي حطمت الأرقام القياسية، حيث تلقى الإصدار الأول لـ”أرامكو”، طلبات تصل إلى 100 مليار دولار أي عشرة أضعاف المبلغ المطلوب، الأمر الذي يعكس الثقة العالمية بالتدفقات المالية، للشركة، وباقتصاد السعودية ومؤسساتها.