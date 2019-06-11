جيل جديد من Xbox.. هذه مميزاته

تواصل – وكالات:

كشفت شركة مايكروسوفت “بروجكت سكارلت” Project Scarlett، وهو الجيل المقبل من منصة ألعاب إكس بوكس، ومن المقرر طرحه في موسم عطلات 2020.

وقالت الشركة الأمريكية في مؤتمرها Xbox E3 بلوس أنجلوس، أمس الأحد، إن المنصة ستكون أقوى من الجيل الحالي (إكس بوكس ون) Xbox One بأربعة أضعاف، ومزودة بمعالج من إنتاج شركة أي إم دي.

وأضافت مايكروسوفت أن المنصة ستدعم عرض الصورة بمعدل 120 إطاراً في الثانية، وهو ضعف متوسط معدل الإطارات الذي تعرضها أجهزة التلفزيون، وستحتوي على قرص تخزين من نوع (إس إس دي)، ما يسمح بتحميل الألعاب بسرعة أكبر مقارنةً مع أقراص التخزين التقليدية من نوع (إتش دي دي).

وبحسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الاثنين، فإن الإصدار الأحدث من لعبة (هالو) Halo الشهيرة من مايكروسوفت سوف تُطلق إلى جانب المنصة الجديدة في أواخر 2020 المقبل.

وقالت مايكروسوفت في المؤتمر، إن خدمة بث الألعاب Project xCloud ستُطلق تجريبياً في أكتوبر المقبل.

وأوضحت مايكروسوفت أن ميزة جديدة في بروجكت إكس كلاود، ستسمح للمستخدمين ببث الألعاب مباشرةً من منصة إكس بوكس، بدل خوادم مايكروسوفت.