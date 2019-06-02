«الكهرباء» تكشف حالات تعويض المشتركين عند انقطاع التيار.. وقيمته المالية

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن المشترك في خدماتها يستحق التعويض من الشركة في حالة انقطاع التيار لأكثر من 4 مرات خلال سنة ميلادية واحدة، مشددة على أنه يستحق التعويض لمرة واحدة خلال السنة.

وقال الشركة عبر موقعها الإلكتروني: “إذا حدث انقطاع كهربائي عن مستهلك لأكثر من أربع مرات، كل منها تزيد عن مدة أربع ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، فإن ذلك المستهلك يستحق تعويضاً”.

وأضافت: “يحق للمشترك في هذه الحالة رفع شكوى بالإخلال بالمعيار المضمون لتكرار الانقطاع، وينبغي ملاحظة أن المستهلكين، بموجب هذا المعيار، يستحقون تعويضاً لمرة واحدة، كحد أقصى في السنة الميلادية”.

وأوضحت الشركة شروط استحقاق التعويض، وهي:

– تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية عن المشترك لأكثر من أربع مرات كل منها تزيد عن مدة أربع ساعات خلال سنة ميلادية واحدة .

– يستحق المشترك التعويض مره واحد خلال السنة الميلادية.​

وأكدت “السعودية للكهرباء” أنه في حال استحق المشترك التعويض فإن الشركة السعودية للكهرباء ستدفع تعويضا قيمته (200) ريال.

وألمحت الشركة أن هناك بعض الحالات الاستثنائية وتتمثل في انقطاع الكهرباء بسبب أحداث خارجة عن السيطرة الإدارية.

وتشهد مناطق المملكة الجنوبية (جازان وعسير ونجران) انقطاعًا شاملاً في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار الجهات الخدمية كافة.