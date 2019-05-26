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إلغاء استقدام العاملات المنزليات الإثيوبيات

إلغاء استقدام العاملات المنزليات الإثيوبيات
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تواصل – الرياض:

كشفت مكاتب استقدام عدة أنه لم يُسمح حتى اللحظة باستقدام أي عاملة منزلية من إثيوبيا، فيما لم يتطرق اجتماع التاسع من رمضان بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لملف الخادمات الإثيوبيات، وتمحورت المناقشة حول إلزام جميع المكاتب بإنشاء دور إيواء للخادمات من الجنسيات المسموح باستقدامها.

إلى ذلك حذف موقع «مساند» التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي خيار إصدار تأشيرات استقدام الخادمات الإثيوبيات من القوائم المسموح بها والتي بلغت 19 دولة وهي: الفلبين، النيجر، الهند، باكستان، بنجلاديش، سريلانكا، فيتنام، موريتانيا، أوغنده، إرتيريا، بيرو، مدغشقر، أذربيجان، أوزبكستان، كمبوديا، بورندي، مالي، جنوب أفريقيا وكينيا. حسب “عكاظ”.

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