مبادرة للكشف عن الكوادر الوطنية من «شريحة المكفوفين»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تطور إيجابي وفيديو جديد للأمير النائم.. أمل يتجدد بعد 14 عامًا على إصابة «الوليد بن خالد»

تطور إيجابي وفيديو جديد للأمير النائم.. أمل يتجدد بعد 14 عامًا على إصابة «الوليد بن خالد»

‎مستفيد يطالب «حساب المواطن» بإيداع الدعم قبل العيد.. و«البرنامج» يرد

‎مستفيد يطالب «حساب المواطن» بإيداع الدعم قبل العيد.. و«البرنامج» يرد

«عمل تبوك» تُفجر مفاجأة بشأن حقيقة «المعنَّفة أريج»

«عمل تبوك» تُفجر مفاجأة بشأن حقيقة «المعنَّفة أريج»

وزير العمل يكشف عن توجُّه وزارته الفترة المقبلة بخصوص «التوطين»

وزير العمل يكشف عن توجُّه وزارته الفترة المقبلة بخصوص «التوطين»

مبادرة للكشف عن الكوادر الوطنية من «شريحة المكفوفين»

مبادرة للكشف عن الكوادر الوطنية من «شريحة المكفوفين»
0

تواصل – عبد الهادي السبيعي:

تفاعل مغردون مع مبادرة أطلقها رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس البلدي بالرياض، محمد الشويمان.

وطرح الشويمان استطلاع مبدئي للرأي بهدف البحث عن الكوادر الوطنية من المثقفين وحاملي الدرجات العلمية العليا من المهندسين والمخترعين والإعلاميين من شريحة المكفوفين.

ووثق الاستطلاع لأسماء عديدة من أبناء الوطن وضعت بصمتها في سجل العطاء والإنجاز من فئة المكفوفين.

وقال الشويمان لـ “تواصل”: إن هذه الشريحة قدمت و لا تزال تقدم وتكتب في سجل إنجازاتها كل ما هو مبهر ومفيد للوطن في جميع المجالات، خاصة المجالات الأكاديمية والقضاء و المحاماة والإعلام والتقنية, وغيرها من المجالات، وأشار الشويمان إلى ضرورة الاحتفاء بهذه الكوادر الوطنية والاعتراف بقدراتهم الكبيرة.

وتابع: أعمل الآن على تدوين هذه الأسماء في الوقت الحالي وسيتبع هذا التدوين مراحل أخرى.

الجدير بالذكر أن هناك قائمة كبيرة ومميزة من الأسماء التي شغلت مناصب وحصلت على أعلى الشهادات تم ذكرها من خلال هذا الاستطلاع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العريدي»: المجالس البلدية تمارس سلطة رقابية على أعمال الأمانة والبلديات

«العريدي»: المجالس البلدية تمارس سلطة رقابية على أعمال الأمانة والبلديات

«محافظ ينبع» يُسلم 55 وحدة سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل (صور)

«محافظ ينبع» يُسلم 55 وحدة سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل (صور)

«بلدي الرياض» يناقش مع الجهات المختصة سبل تطوير «طريق خريص»

«بلدي الرياض» يناقش مع الجهات المختصة سبل تطوير «طريق خريص»

«الطيران المدني» توضح حقوق المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة

«الطيران المدني» توضح حقوق المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم ( 10 )
مقالات

الطوفان القادم ( 10 )

المزيد
خلف الكواليس من المسجد النبوي
مقالات

خلف الكواليس من المسجد النبوي

المزيد
الضبط الاجتماعي
تدوينات حرة

الضبط الاجتماعي

المزيد
طبق شكر النعمة
مقالات

طبق شكر النعمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>