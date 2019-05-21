اختفى منذ أسبوعين.. العثور على سيارة مفقود صحراء الربع الخالي

تواصل – فريق التحرير:

عثر فريق إنجاد التطوعي، على مركبة أحد الأشخاص فُقد في صحراء الربع الخالي يوم الرابع من شهر رمضان الحالي، فيما لا تزال عمليات البحث عنه مستمرة.

يُذكر أن فريق إنجاد، كان قد تلقى بلاغاً عن اختفاء شخص يستقل مركبة من نوع (تويوتا جي إكس آر موديل 2016) في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحدد آخر موقع أبراج التُقط لهاتفه المحمول بالقرب من حرض بالربع الخالي.

وتمكنت فرق البحث من العثور على مركبة المفقود أمس الاثنين التي ترجل منها، فيما تواصل فرق الإنقاذ بحثها عنه باستخدام سيارات مجهزة وبمشاركة طيارة شراعية.