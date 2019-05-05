الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل صادمة وراء هروب «ممارسة صحية» وإحالتها للنيابة بجدة

تفاصيل صادمة وراء هروب «ممارسة صحية» وإحالتها للنيابة بجدة

رفع تعويض الفصل تعسفياً.. «الشورى» يناقش تعديل «المادة 77»

رفع تعويض الفصل تعسفياً.. «الشورى» يناقش تعديل «المادة 77»

«الخثلان»: تعذر رؤية هلال رمضان اليوم يؤجل بدايته إلى الثلاثاء

«الخثلان»: تعذر رؤية هلال رمضان اليوم يؤجل بدايته إلى الثلاثاء

«الخضيري» يحذر من منتج يستخدم بكثافة في رمضان.. سم قاتل

«الخضيري» يحذر من منتج يستخدم بكثافة في رمضان.. سم قاتل

«مدني حائل» يُحذر المواطنين والمقيمين من خطر «المسابح»

«مدني حائل» يُحذر المواطنين والمقيمين من خطر «المسابح»
0

تواصل – فريق التحرير:

دعا الدفاع المدني بمنطقة حائل الجميع إلى اتباع سبل السلامة مع بداية إجازة الصيف، وحث أولياء الأمور بالمحافظة على سلامة أبنائهم خاصة من خطر الغرق في المسابح أو مواقع تجمع المياه التي خلفتها الأمطار.

وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالعزيز بن محمد العضاض، أن مديرية المنطقة اعتمدت خطة وقائية خلال الشهر الكريم بمدينة حائل ومحافظاتها، تشمل وجود فرق إطفائية في المواقع التجارية المزدحمة، إضافة إلى خطة لدوريات الإشراف الوقائي لمتابعة المنشآت التجارية ومخيمات إفطار الصائم، داعياً إلى التزام بقواعد السلامة وتحقيق مبدأ الوقاية.

من جانبه هنأ الدفاع المدني بالمنطقة الجميع بحلول شهر رمضان المبارك، مشدداً على اتباع السلوك الآمن في المنازل واقتناء وسائل السلامة الضرورية كمطفأة الحريق وأجهزة الكشف المبكر عن الدخان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وفاة طفلة وإصابة طفلتين في سقوط جدار بالباحة

وفاة طفلة وإصابة طفلتين في سقوط جدار بالباحة

وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة في تصادم مروع بحائل

وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة في تصادم مروع بحائل

وفاة وإصابة 6 فتيات ووالدتهن إثر حريق بحي الروابي في جدة (صور)

وفاة وإصابة 6 فتيات ووالدتهن إثر حريق بحي الروابي في جدة (صور)

«ألسنة النيران» تتصاعد من مستودعين.. و«مدني الرياض» يتدخل (صور)

«ألسنة النيران» تتصاعد من مستودعين.. و«مدني الرياض» يتدخل (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟
مقالات

وأقبل رمضان، فما أنت صانع؟

المزيد
ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث
تقارير وحوارات

ماذا يحدث في غزة؟.. تفاصيل وتسلسل الأحداث

المزيد
لا شيء يفشل مثل النجاح!
تدوينات حرة

لا شيء يفشل مثل النجاح!

المزيد
مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!
مقالات

مظاهر رمضانية.. قاتلة ومزعجة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>