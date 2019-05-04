صورة صادمة.. أم فُوجئت بـ25 عضة على ظهر «رضيعتها» بعد عودتها من الحضانة

تواصل – وكالات:

اكتشفت أم أمريكية ما لا يقل عن 25 علامة عضّ على جسد طفلتها الصغيرة بعد عودتها من الحضانة، ما تسبب في إصابتها بحالة من الذهول والصدمة.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أن الأم اتهمت حضانة أطفال في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، بالإهمال الجسيم في حق ابنتها البالغة من العمر 15 شهرا، وأبلغت الشرطة ووزارة الصحة بالواقعة.

وفور توجه رجال الأمن للحضانة المخصصة للأطفال الأقل من سنتين، اكتشفوا أن ما لا يقل عن 200 طفل يمكثون ساعات طويلة في غرفتين ضيقتين، ما يؤثر سلبا على سلوكياتهم، ومتابعتهم من قبل المسؤولات.

فيما أفادت عاملة أن المعلمتين المسؤولتين لم يهتما بصراخ وشجار الأطفال، ما أفضى إلى انقضاض بعضهم على الطفلة وعضها دون اكتراثهما.

يذكر أن الأم لم تكتشف إصابة ابنتها سوى أثناء تغيير ملابسها في المنزل، مؤكدة أن مسؤولي الحضانة لم يخطروها بتعرض طفلتها للأذى، ما دفعها لإقامة دعوى إهمال، من المنتظر أن تبت فيها المحكمة الجزئية الأسبوع المقبل.