«برسيم مسمم» يقتل 12 رأساً من الأغنام بالطائف

تواصل – الطائف:

تفاجأ مواطن بنفوق 12 رأساً من الأغنام، فيما أُصيب أكثر من 40 رأساً بالهزال والمرض، وذلك من أصل 186 رأساً، بعد تناولها برسيماً مسمماً، بمنطقة بسل في طريق سديرة جنوب شرقي الطائف.

وقال المواطن محمد بن مطلق الثبيتي: إنه اشترى كمية من البرسيم وقدمها للأغنام، وتفاجأ بعدها بنفوق 12 رأساً منها، والبقية التي يزيد عددها على 40 رأساً أُصيبت بالمرض والضعف والهزال وظهرت عليها تلك العلامات.

وأضاف: أنه أبلغ فرع وزارة الزراعة بالمحافظة، وينتظر سرعة مباشرتهم ومتابعتهم للحالة وإثباتها، والعمل على إنقاذ ما لديه من أغنام أخرى تصل قيمة الواحدة منها كحد أدنى 950 ريالاً، كانت قد تناولت من نفس البرسيم.