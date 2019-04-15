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«الصحة» تناقش تطبيق نظام «بدائل حليب الأم»

«الصحة» تناقش تطبيق نظام «بدائل حليب الأم»
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت وزارة الصحة أمس، ورشة عمل تدريبية استهدفت صنّاع القرار في عدد من الجهات والوزارات الحكومية، إضافة إلى مديريات الشؤون الصحية وبعض الإدارات التابعة للوزارة، لـمناقشة تطبيق اللائحة المحدثة لنظام تداول بدائل حليب الأم والصادرة بقرار من وزير الصحة.

يأتي ذلك تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتفعيل تطبيق نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور التي تركز على التعريف بالمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم والقرارات اللاحقة، وكذلك التعريف بنظام تداول بدائل حليب الأم وشرح بنود اللائحة التنفيذية المحدثة، إضافة إلى مناقشة تطبيق اللائحة من الجهات ذات العلاقة والخروج بتوصيات التنفيذ للجهات ذات العلاقة.

يذكر أن وزير الصحة قد وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم، الذي ينص على أي بديل لحليب الأم يركب صناعياً وفقاً لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به، وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى ستة أشهر من العمر، وهو بديل مجهز لخصائص الأطفال الفيزيولوجية “الاعتيادية” ويشمل ذلك الأغذية المحضرة منزلياً.

ويهدف هذا النظام إلى توفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها على أساس التوعية المناسبة ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة.

كما ينص النظام على أن يطبق التداول والممارسات المتعلقة بالمنتجات لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية من منتجات الحليب والأغذية والمشروبات الأخرى التي تعطى بالزجاجة أو غيرها من الطرق عندما تسوق أو تعرض بأي شكل على أنها مناسبة – بعد تعديلها أو بغير تعديلها – للاستعمال كبديل جزئي أو كلي لحليب الأم وكذلك زجاجات وحلمات الإرضاع كما تنطبق على نوعيتها وتوفرها وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها.

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