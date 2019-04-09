سفارة المملكة بأوغندا تكشف تفاصيل العثور على جثمان «السبيعي»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا، أنه تم العثور على جثة المواطن المفقود مذكر ناصر السبيعي، الذي سقط في بحيرة فكتوريا الأوغندية السبت الماضي.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه إلحاقاً لما سبق أن نشرته السفارة بشأن فقدان المواطن مذكر ناصر السبيعي، إثر سقوطه في أحد شلالات مدينة جنجا، تود السفارة أن توضح بأنه في صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1440/08/04، وبعد نجاح فرق الإنقاذ من السلطات الأوغندية، تم العثور على الجثة.

وأشارت إلى أنها تعمل على نقل جثمان الفقيد إلى المملكة، فيما تقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا الدكتور عبدالله القحطاني، نيابة عن جميع أعضاء السفارة بأحرّ التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وإلى كافة الشعب السعودي.

وكان السبيعي قد اختفى يوم السبت الماضي، بعدما خرج رفقة مواطن سعودي آخر وسائق أوغندي، في نزهة للنهر، وبعد الانتهاء من الطعام ذهب مذكر ليغسل يده، فسقط في أحد شلالات النهر.