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«الأحوال المدنية» تبدأ في تجديد الهوية الوطنية لموقوفي الخدمات

«الأحوال المدنية» تبدأ في تجديد الهوية الوطنية لموقوفي الخدمات
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تواصل – الرياض:

شرعت وكالة الأحوال المدنية في تنفيذ قرار استثناء تجديد الهوية الوطنية من عقوبة إيقاف الخدمات التي تطال بعض الأشخاص، وذلك بعد الإعلان عن موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الوكالة محمد الجاسر، أن تنفيذ الخدمات لموقوفي الخدمات بدأ فعليا بتجديد الهوية الوطنية، من خلال حجز موعد إلكتروني في موقع الوكالة.

وأوضح الجاسر، أن الخدمات التي يحصلون عليها هي الخدمات الموجودة مسبقا، ومنها تجديد الهوية الوطنية، واستخراج بدل فاقد، وتسجيل مولود، وغيرها، مؤكداً أن من صدر في حقه أمر قبض لا يمكن خدمته.

 

 

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