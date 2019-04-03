هيئة التقويم تعتمد معايير وطنية لمناهج التعليم العام

تواصل – الرياض:

أعلنت ھیئة تقويم التعلیم والتدريب أنه تم اعتماد معايیر وطنیة لمناھج التعلیم العام، تحدد معايیر مناھج التعلیم وما يجب أن يتعلمه الطالب ويفھمه، ويستطیع أداءه حسب المستوى والصف الدراسي.

وأوضحت الھیئة أن المعايیر الوطنیة لمناھج التعلیم العام وضعت بالتعاون مع وزارة التعلیم، بمشاركة نحو 450 مختصا في عملیات المراجعة والتحكیم من الھیئة والوزارة، والجامعات السعودية، وخبراء من ممثلي الوزارات والھیئات ذات العلاقة، بجانب عدد من ذوي العلاقة من العاملین في میدان التعلیم من مختلف المناطق.

وتتضمن المعايیر المحتوى والأداء لمجالات التعلیم العشرة، التي تعزز القیم وتبني المھارات، واضعة في الحسبان الأولويات الوطنیة والأسس المنھجیة.

وتسعى المعايیر الوطنیة لمناھج التعلیم العام لترسیخ تقوى الله، واتباع الوسطیة والاعتدال، وتقدير الذات والشغف المعرفي، وإتقان العمل، والولاء للوطن وقیادته، وجغرافیة المملكة وتاريخھا، وتحقیق 19 ھدفا من أھداف رؤية 2030 ،بجانب العديد من الأھداف الأخرى التي تحقق أھداف التربیة الوطنیة والعملیة التعلیمیة.