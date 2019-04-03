«القصبي»: مليار دولار منحة من المملكة للعراق

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير التجارة، ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، تقديم منحة سعودية للعراق بمبلغ مليار دولار.

وأعلن القصبي، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، عن هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبناء مدينة رياضية في العراق.

كما أعلن القصبي عن افتتاح قنصلية للمملكة في بغداد يوم غدٍ الخميس، مؤكداً العمل على افتتاح ثلاث قنصليات أخرى في محافظات عراقية.

وقال القصبي: “سيتم افتتاح القنصلية السعودية في بغداد يوم غدٍ الخميس، لإعطاء التأشيرة إلى المسافرين العراقيين من بغداد دون الذهاب إلى الأردن”.

وأضاف: “سنعمل على فتح 3 قنصليات في محافظات مختلفة في البلاد”، مؤكداً: “الحرص على بناء جسور تواصل لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين”.

ولفت القصبي إلى أن “منفذ عرعر سينتهي العمل به داخل الجانب العراقي، والسعودي خلال 6 أشهر”.