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«جت باتشر» معدة جديدة تعالج حفر الشوارع والطرقات بـ«الشرقية»
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تواصل – فريق التحرير:

تواجد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصيبي، اليوم الاثنين، في بعض مواقع مشاريع ومبادرات أمانة المنطقة الشرقية، وتابع عمل المُعدة الجديدة ذات التقنية العالية “جت باتشر”.

وتابع الوزير ومسؤولو الأمانة عمل المُعدة عالية التقنية، من قبل الفنيين، والتي تستخدمها الأمانة في معالجة وصيانة الحفر والبقع الهابطة بالشوارع والطرق.

وتعمل المُعدة على ملء ومعالجة الحفر بكل سهولة بمادة “البيتومين”، الآمنة وغير الضارة بالبيئة في وقت قياسي، إضافة إلى أن الطريق يُستخدم بعد المعالجة بـ 15 دقيقة، في أقل وقت لتعطيل حركة المرور، وذلك حسب موقع الشركة المصنعة.

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