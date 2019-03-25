والد طفل الباحة: قصص الجن والأمور المرعبة ليست دليلاً على انتحار ابني (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد عواض الغامدي، والد الطفل الذي عُثر على جثته مُتوفى بمنزل أسرته في منطقة الباحة بسلك ملفوف حول رقبته، أن ولده لم يكن لديه أي دوافع أو أسباب للانتحار، كما تداولت بعض الصحف عن الحادث.

وأضاف الغامدي، في اتصال هاتفي مع برنامج يا هلا على روتانا خليجية، “لا توجد أي دوافع للانتحار كما ذكرت الصحف، بالعكس كانت معنويات ولدى أفضل ما يكون في يوم الوفاة، وسبقني قبل الوفاة بدقائق لصلاة العصر”.

وتابع أن القصص التي كان ولده يرويها عن الجن والأمور المرعبة، كانت من وحي خياله، وكان يحب أن يقرأها ويرويها وكنا نستمع إليها، ولا يمكن أن تكون أبداً دليلاً على الانتحار.

وأوضح الغامدي، أن الفيديوهات على قناة ولده على اليوتيوب كان يتواصل من خلالها مع أصدقائه، مضيفاً أن ولده كان يحب التقليد والتمثيل بشكل بارع، ويعمل أشياء ابتكارية منذ صغره.