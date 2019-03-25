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«التحالف» والأمم المتحدة يعززان حماية «أطفال اليمن»

«التحالف» والأمم المتحدة يعززان حماية «أطفال اليمن»
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تواصل – وكالات:

وقَّع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اليوم (الاثنين) في الرياض، مذكرة تفاهم، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح في اليمن.

وأكد الفريق الركن فهد بن تركي أن مذكرة التفاهم بين قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والأمم المتحدة، تُعنى بجوانب إنسانية نبيلة، مبيناً أن الجانبين سيعملان وفق المذكرة بما يعزز الأهداف تجاه حماية الأطفال.

حضر توقيع مذكرة التفاهم مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالله بن يحيى المعلمي.

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