ولي العهد يلتقي رئيس منتدى «دافوس»

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” السيد / بورغ برينده.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية وبالذات الجوانب الاقتصادية منها.

كما تناول اللقاء شراكة المنتدى مع المملكة واهتمامهم ببرامج المملكة الاقتصادية في إطار رؤية 2030، ورغبة المنتدى عقد بعض الفعاليات والندوات في المملكة بما في ذلك إطلاق المركز المشترك للثورة الصناعية الرابعة في الرياض.

حضر اللقاء، معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وعدد من المسؤولين في المنتدى.