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أكبر شركة تكرير بولندية ترفع وارداتها النفطية من المملكة

أكبر شركة تكرير بولندية ترفع وارداتها النفطية من المملكة
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تواصل – الرياض:

قالت أكبر شركة للتكرير في بولندا «بي.كيه.إن اورلين» إنها ستحصل على ما يصل إلى 800 ألف طن من النفط الخام من شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية على شكل 6 عمليات تسليم فورية في الفترة بين مايو وأكتوبر ضمن خطتها لتنويع الإمدادات.

إضافة إلى اتفاق تسليم النفط الخام، وافقت الشركة السعودية على شراء زيت التدفئة الثقيل من وحدة تابعة لبي.كيه.إن في ليتوانيا»، وفقا لـ«رويترز».

ونقل بيان عن الرئيس التنفيذي لشركة «بي.كيه.إن اورلين» دانيال أوباجتيك قوله: «قمنا بتجربة خيارات عدة للإمدادات وفي نفس الوقت بناء شراكة إستراتيجية مع المورد في السعودية».

واتخذت «بي.كيه.إن اورلين»، التي تشتري معظم النفط الذي تكرره من روسيا عبر خطوط أنابيب، خطوات لخفض اعتمادها على النفط الروسي. ولدى الشركة بالفعل اتفاق طويل الأجل مع أرامكو السعودية لتسليم 300 ألف طن من الخام شهريا، وحاليا، يأتي قرابة 30% من النفط المكرر لدى «بي.كيه.إن اورلين» من مصادر بخلاف روسيا.

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