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شكاوى من استغلال أماكن الزحام.. 1200 ريال تكلفة إيجار موقف السيارة بالرياض

شكاوى من استغلال أماكن الزحام.. 1200 ريال تكلفة إيجار موقف السيارة بالرياض
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تواصل – الرياض:

اشتكى عدد من المواطنين من قيام إحدى الشركات بمنطقة الرياض من استغلال التكدس في مواقف السيارات وقامت برفع تعريفة الإيجار.

وبحسب “الوطن” فقد استغلت الشركة أحد الأماكن الضيقة التي تكفي  لما يقارب  30 سيارة وحولتها إلى مواقف ذكية لـ300 سيارة في نفس المنطقة، بتكلفة شهرية 1200 ريال للموقف الواحد، لتنافس أسعار إيجارات المساكن في الرياض، مستغلة بذلك حاجة الموظفين لتلك المواقف، نظرا لازدحام المكان في هذا الشريط، خاصة في أوقات الذروة، الأمر الذي يخالف تصريحات أمانة الرياض، التي أكدت بأن الأسعار ستكون مجانية مع بداية المشروع، وسيتم فرض رسوم رمزية مستقبلاً.

وأكد أحد المواطنين يعمل في جهة حكومية بجوار المواقف الذكية، أن الوزارة تكفلت برسوم إيجار المواقف الخاصة بالموظفين، وذلك لتجنب حالات تأخير الموظفين أثناء الدوام الصباحي مع تكدس السيارات في الشريط التجاري نهاراً، مبيناً أن المواطن لا يستطيع أن يتكفل بسعر إيجار موقف السيارة الذكي كونها مرتفعة جدا، وتوازي سعر إيجار المسكن.

من جهته أوضح المشرف على المواقف الذكية أن الفترة الحالية تم تخصيص المواقف الذكية للسيارات الصغيرة، وأن مرحلة المواقف الأخرى التي يتم بناؤها حالياً ستكون للسيارات الكبيرة، وأن المنطقة ستوفر أكثر من 300 موقف في فترة وجيزة، مؤكداً في الوقت ذاته حاجة الشريط التجاري بالرياض لمثل هذه المواقف، ليتم معالجة هذه الأزمة مستقبلاً.

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