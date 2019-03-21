الأحساء.. ضبط كميات معسل مغشوش في مزرعة

تواصل – الأحساء:

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، بمساندة الجهات الأمنية مزرعة في الأحساء تستغلها عمالة مخالفة في غش المعسل والجراك بعد خلطها بالنكهات والزيوت العطرية ومادة الجلسرين.

وأكدت “التجارة” عبر حسابها على “تويتر” أنه تمت مصادرة 12500 ملم من الزيوت العطرية و 12689 كيلو من الألوان و المعسل والجراك مجهولة المصدر، حيث تتم إعادة تعبئتها وتغليفها وتزوير تواريخ صلاحيتها قبل أن يتم توزيعها.

وأكدت “التجارة” بأنه تم إتلاف جميع الكميات، وإغلاق الموقع واستدعاء صاحب المزرعة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.