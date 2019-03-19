«صحة المدينة» ترد على والد «الفتاة طيف»: تم التعامل حسب الأعراف الطبية

تواصل – ينبع:

قالت الشؤون الصحية بالمدينة، رداً على شكوى قدمها والد الفتاة المريضة “طيف”، إنها حضرت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وتم تشخيص حالتها على أنها اشتباه (التهاب سحائي)، وتم التعامل مع الحالة حسب الأعراف الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات

ودخلت الفتاة “طيف”، البالغة من العمر خمسة عشر عاماً، مستشفى ينبع العام، منذ بداية شهر مارس الجاري، تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وعليه أخذت محلولاً في قسم الطوارئ، وبعدها دخلت المريضة في غيبوبة، حسب رواية ذويها.

وقال مبارك الحافظي، والد المريضة “طيف” في ينبع، إن ابنته انتظرت 6 ساعات بالطوارئ قبل أن تأخذ محلولاً دخلت على إثره في غيبوبة.

وأوضح الحافظي وفقاً لـ”الوطن”، أن ابنته تعاني حالياً من توقف عمل المخ، محملّاً المستشفى المسؤولية؛ بسبب الإهمال الذي تعرضت له، متهماً الفريق الطبي في قسم الطوارئ بالتأخر في تشخيص حالة المريضة.

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