الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية تقديم اعتراض عبر التطبيق الجديد

«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية تقديم اعتراض عبر التطبيق الجديد

الشروط الكاملة للحصول على قرض «الأرامل والمطلقات»

الشروط الكاملة للحصول على قرض «الأرامل والمطلقات»

«العمل»: إلزام «شركات الاستقدام» بتعويض المواطن في هذه الحالات

«العمل»: إلزام «شركات الاستقدام» بتعويض المواطن في هذه الحالات

العثور على «مفقود الأفلاج» متوفًّى بعد غياب 3 أيام

العثور على «مفقود الأفلاج» متوفًّى بعد غياب 3 أيام

«صحة المدينة» ترد على والد «الفتاة طيف»: تم التعامل حسب الأعراف الطبية

«صحة المدينة» ترد على والد «الفتاة طيف»: تم التعامل حسب الأعراف الطبية
مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة
0

تواصل – ينبع:

قالت الشؤون الصحية بالمدينة، رداً على شكوى قدمها والد الفتاة المريضة “طيف”، إنها حضرت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وتم تشخيص حالتها على أنها اشتباه (التهاب سحائي)، وتم التعامل مع الحالة حسب الأعراف الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات

ودخلت الفتاة “طيف”، البالغة من العمر خمسة عشر عاماً، مستشفى ينبع العام، منذ بداية شهر مارس الجاري، تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وعليه أخذت محلولاً في قسم الطوارئ، وبعدها دخلت المريضة في غيبوبة، حسب رواية ذويها.

وقال مبارك الحافظي، والد المريضة “طيف” في ينبع، إن ابنته انتظرت 6 ساعات بالطوارئ قبل أن تأخذ محلولاً دخلت على إثره في غيبوبة.

وأوضح الحافظي وفقاً لـ”الوطن”، أن ابنته تعاني حالياً من توقف عمل المخ، محملّاً المستشفى المسؤولية؛ بسبب الإهمال الذي تعرضت له، متهماً الفريق الطبي في قسم الطوارئ بالتأخر في تشخيص حالة المريضة.

ينبع.. «إبرة خافض حرارة» توقف قلب طفلة وتدخلها في غيبوبة (فيديو)

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

العثور على 70 إبرة في ساقَي امرأة.. لا تَعرف كيف دخلت جسمها

العثور على 70 إبرة في ساقَي امرأة.. لا تَعرف كيف دخلت جسمها

حقنة في الوريد تهدد حياة طفل.. و«صحة القنفذة» تَعِد بالتحقيق (صور)

حقنة في الوريد تهدد حياة طفل.. و«صحة القنفذة» تَعِد بالتحقيق (صور)

«إبرة» لرفع الرأس في ياقة البدلة العسكرية للجنود الصينيين

«إبرة» لرفع الرأس في ياقة البدلة العسكرية للجنود الصينيين

اختراع «إبرة منشارية» للتدخل الجراحي بجامعة الملك عبدالعزيز

اختراع «إبرة منشارية» للتدخل الجراحي بجامعة الملك عبدالعزيز

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي
تقارير وحوارات

بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي

المزيد
مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد
السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>