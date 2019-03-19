«الحصيني» يتوقع بدء موسم «الحميمين» الخميس المقبل.. وهذه سماته المناخية

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توقع الباحث والخبير في علوم الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني أن يبدأ موسم الحميمين ونجومه (سعد الأخبية والمقدم) يوم الخميس المقبل الموافق 21 مارس.

وأضاف، أن هذا الموسم يعتبر ثاني منازل فصل الربيع حيث الانقلاب الربيعي وفيه تتعامد الشمس على خط الاستواء ويتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل وعدد أيامه 26 يوماً.

وتابع الحصيني، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أن “الانقلاب الربيعي في النصف الشمالي من الأرض تتعامد الشمس فيه على خط الاستواء بحيث تعبر فيها الشمس ظاهريا خط الاستواء منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي بحبث تكون أشعة الشمس عامودية على منطقة الاستواء هي فترة انتقالية تأخذنا بالتدريج من الشتاء إلى فصل الصيف.

وأشار إلى أن فصل الربيع في أوله يأخذ من خصائص الشتاء من ناحية البرودة ليلاً ومعتدل نهارا.. وسطه يصبح الليل لطيفا ويميل للحرارة نهاراً.. فيما تكون أجواء آخر الربيع معتدلة ليلاً وحارة نهارا.. تشتهر هذه الفترة بالتقلبات الجوية السريعة والمتلاحقة، كما تكثر فيه الرياح المتغيرة الاتجاه المثيرة للأتربة.

واستطرد الحصيني قائلا: في الانقلاب الربيعي “موسم المراويح” أو “الروايح” او السريات وهي سحب رعدية ممطرة، وأحياناً تكون من السحب العملاقة الكاسرة وهي من النوع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها وشدة رياحها وكبر حبات بردها”، وتخرج فيه الحيات والعقارب والهوام من جحورها.

وختم الحصيني بقوله “يأتي في فصل الربيع، قرصات برد وهي قليلة وهو ما يسمى “بياع الخبل عباته” يقولون الأولين ياربنا ياكريم اكفنا برد الحميم وهو كناية عن أن عودة البرد أمر وارد وينقلب الجو ويرجع البرد عليهم لذا تكثر أمراض الحسيية والأنفلونزا بسبب تقلبات الجوية والله أعلم”.