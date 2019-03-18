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وفاة طفلين في حادث دهس على طريق السيل بمكة

وفاة طفلين في حادث دهس على طريق السيل بمكة
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تواصل – مكة المكرمة:

تعرض عدد من الأطفال برفقة والدهم لحادث دهس مساء أمس، على طريق السيل بمكة المكرمة، نتج عنه مصرع طفلين وإصابة اثنين آخرين بإصابات وصفت بـ”الخطيرة”.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ؛ فيما تولت فرق الهلال الأحمر السعودي نقل الطفلين المتوفين والمصابين الآخرين إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، أن الحادث أسفر عن وفاة طفلين وإصابة ثالث والوالد مساء أمس على طريق السيل.

وأضاف أن غرفة عمليات هيئة الهلال تلقت في الساعة ٨:٤٣ يوم أمس بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث دهس في طريق السيل قبل حجز الشرائع وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف.

وتابع “بادومان” أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالتي وفاة وإصابتين تم تقديم العناية الإسعافية لها ونقلت إلى مستشفى الملك فيصل.

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