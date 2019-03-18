تعليقاً على هجوم نيوزيلندا.. «الجبير»: الإرهاب ترفضه الإنسانية ولا دين له

تواصل – الرياض:

أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ما يحدث في العالم من تعاطف وتضامن مع المسلمين؛ جراء الحـادث الإرهـابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهـاب لا دين ولا عرق له، وترفضه الإنسانية بأجمعها.

وأضاف أن الجريـمة الإرهـابية البشعة التي استهدفت المصلين في مسجدين بنيوزيلندا تحتم علينا جميعاً أن نتحد ونقف صفاً واحداً؛ لمحاربة الكراهية والتطرف اللذين يتسببان في قتـل الأبرياء.

ولفت الجبير إلى ما ذكره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أن الحـادثة الإرهـابية الشنيعة التي وقعت في نيوزيلندا لا تقرّها الأديان ولا قيم التعايش، وأنها عمل جبان ومُدان.

وأشار إلى أن نيوزيلندا بلد آمن ومسالم ومنفتح على الجميع، وأن ما قامت به رئيسة الوزراء في نيوزيلندا والحكومة والشعب النيوزيلندي خير دليل على ذلك.