الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

الإطاحة بـ «شابين» ظهرا في مقطع يحملان أسلحة نارية بالرياض

الإطاحة بـ «شابين» ظهرا في مقطع يحملان أسلحة نارية بالرياض

أطفال مفقودون بعد هجوم مسجدي نيوزيلندا.. لا هم شهداء ولا مصابون (صور)

أطفال مفقودون بعد هجوم مسجدي نيوزيلندا.. لا هم شهداء ولا مصابون (صور)

شهر واحد لوصول العمالة المنزلية الأوغندية.. التكلفة والتفاصيل

شهر واحد لوصول العمالة المنزلية الأوغندية.. التكلفة والتفاصيل

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ
0

تواصل – الرياض:

بلغ عدد القضايا ضد المماطلين في سداد قيمة الأجرة عند استحقاقها، والمسجلين في عقد “الإيجار السكني الموحد”، نحو 1300 قضية وذلك للمرة الأولى منذ بدء استقبال محاكم التنفيذ هذه الطلبات، وبعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان منتصف شهر يوليو الماضي.

وبحسب بيانات وزارة العدل استحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 52.4 في المائة من هذه القضايا بـ 681 طلباً، تليها منطقة الرياض بنحو 300 طلب، ثم المنطقة الشرقية بـ 127 طلباً، فمنطقة جازان بـ65 طلباً، بحسب “الاقتصادية”.

وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في القصيم 12 طلباً، تليها المدينة المنورة بـ 60 طلباً، ثم تبوك بـ23 طلباً، فمنطقتا الباحة وحائل بثمانية طلبات لكل منهما، ومنطقة نجران بسبعة طلبات، تليها منطقة عسير بستة طلبات.

فيما استقبلت منطقة الجوف 4 طلبات تنفيذ ضد مماطلين في تسديد الإيجار، تليها منطقة الحدود الشمالية بأربعة طلبات.

وكان الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أعلن البدء رسميا في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ، باعتباره سندا تنفيذيا من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

وقال الشيخ عبدالعزيز السحيمان وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ، إن الخطوة جاءت وفق قرار مجلس الوزراء، كما أن الربط الإلكتروني سيسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار، باعتبارها سنداً تنفيذياً بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز، بعيداً عن مجريات رفع الدعوى، وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهداً ووقتاً.

وأكد الشيخ السحيمان في وقت سابق أنه أصبح بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال “عقد الإيجار الموحد”، المسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة – عبر البوابة الإلكترونية للوزارة – في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استناداً إليه أمر تنفيذي ينفذ فوراً وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العدل» تجيب على أبرز 5 أسئلة وردت إليها بشأن محاكم التنفيذ

«العدل» تجيب على أبرز 5 أسئلة وردت إليها بشأن محاكم التنفيذ

محاكم التنفيذ تنجز مليوني عملية خلال عام.. بارتفاع 30%

محاكم التنفيذ تنجز مليوني عملية خلال عام.. بارتفاع 30%

الرياض تتصدر في تنفيذ الشيكات الواردة لمحاكم التنفيذ بنحو 2.2 مليار ريال

الرياض تتصدر في تنفيذ الشيكات الواردة لمحاكم التنفيذ بنحو 2.2 مليار ريال

«العدل»: محاكم التنفيذ استقبلت 72 ألف طلب لاستعادة 38 مليار ريال خلال شهر

«العدل»: محاكم التنفيذ استقبلت 72 ألف طلب لاستعادة 38 مليار ريال خلال شهر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد
«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام
تقارير وحوارات

«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>