تسمم غذائي لـ5 أشخاص من أسرة واحدة في تبوك.. والأمانة تتفاعل 

تواصل – تبوك:

كشف مستشفى الملك خالد في تبوك عن استقبال خمسة أشخاص من أسرة واحدة تعرضوا لتسمم غذائي بعد تناولهم لحلويات من محل حلويات شهير في تبوك.

وقالت أمانة تبوك: “وردنا بلاغ من الشؤون الصحية بوجود اشتباه تسمم لخمس حالات، وأنهم قاموا بأكل أطعمة من منشأة واحد”.

وأضافت الأمانة “توجهت فرق الرقابة الصحية للمنشأة، وتم سحب عينات لفحصها في مختبر الأمانة، والتأكد من سلامتها والكشف على المحل والعاملين فيه؛ للتأكد من الاشتراطات البلدية اللازمة وتم إغلاق المحل احترازياً”.

وأوضحت أمانة تبوك أنه عند ظهور نتائج الفحوصات سيتم عقد اجتماع اللجنة الرباعية للاستقصاء الوبائي للتسمم الغذائي، والمشكلة من عدة جهات حكومية للنظر في نتائج فحص عينات الأطعمة والعاملين والمصابين لإكمال الإجراءات اللازمة من قبل المختصين في اللجنة الرباعية.