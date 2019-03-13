«ترامب» في ورطة.. حكم جديد بالسجن على مدير حملته الانتخابية السابق

تواصل – وكالات:

أصدرت محكمة أمريكية، حكماً جديداً بالسجن 43 شهراً بحق بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية؛ ما يضع ترامب في ورطة جديدة أمام الإعلام ومعارضيه.

وأدين مانافورت بالتآمر ضد الولايات المتحدة، وعرقلة سير العدالة، وذلك على خلفية تهم تم توجيهها إليه نتيجة التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، في دور روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقالت القاضية إيمي بيرمان جاكسون، إن 30 شهراً من المدة ستتزامن مع عقوبة صدرت بحق مانافورت الأسبوع الماضي، في قضية منفصلة؛ وفقاً لشبكة “سي إن إن”.

وصدر حكم بالحبس 47 شهراً بحق بول مانافورت في الثامن من مارس الجاري لإدانته بجرائم مالية.

وتحدث مانافورت البالغ من العمر 69 عاماً، أمام المحكمة قبل النطق بالحكم، وقال للقاضي إنه كان لديه الكثير من الوقت للتفكير بينما كان وراء القضبان في الحبس الانفرادي، وطلب التعاطف معه.

وقال مانافورت للقاضي تي. إس إيليس: “كان العامان الماضيان أصعب السنوات بالنسبة لعائلتي ولي”، مضيفاً “أنني أشعر بالإهانة والخجل أقل بكثير من الواقع”.

وكان الادعاء قد طالب بتوقيع عقوبة السجن ضد مانافورت لمدة تصل إلى 24 عاماً؛ أي السجن مدى الحياة فعلياً.