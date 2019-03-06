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كشف خدعة تلاعب 3 مواطنين بـ«مزاد علني» بقيمة 3 ملايين ريال في بريدة

كشف خدعة تلاعب 3 مواطنين بـ«مزاد علني» بقيمة 3 ملايين ريال في بريدة
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تواصل – بريدة:

كشفت مصادر عن حيلة قام بها ثلاثة مواطنين للتلاعب بمزاد عام لاستيفاء دين بقيمة 3 ملايين و300 ألف ريال، إلا أن قاضي بمحكمة التنفيذ في بريدة اكتشف حيلتهم.

وكانت محكمة التنفيذ في بريدة قد استقبلت طلب تنفيذ من مواطن ضد آخر، يطالبه بسداد مبلغ تخطى ثلاثة ملايين ريال؛ وفقاً لـ”الوطن”.

وكفل المنفذ ضده شخص آخر مقدماً رهناً عقارياً قرَّر بيعه للسداد عن ذمة المدين؛ وهو عبارة عن استراحة، وقبل بداية المزاد قدم مالك العقار عقد إيجار سنوي بقيمة 350 ألف ريال لـ10 سنوات.

وبعد أن رسا المزاد على مواطن، تقدم المستأجر للعقار وادعى أن العقد صوري، وأن الأجرة غير صحيحة، فأمر القاضي بتحويل بائع العقار والمشتري والمستأجر إلى النيابة العامة.

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