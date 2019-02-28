أمطار غزيرة تغرق الشوارع وتجرف الصخور في «الأردن» (صور وفيديو)

تواصل – وكالات:

شهدت الأردن خلال الساعات الماضية، حالة من التقلبات الجوية، وأمطاراً غزيرة، تسببت في غرق العديد من الشوارع والأحياء الرئيسية في العاصمة عمان.

وداهمت مياه الأمطار الغزيرة، منازل مواطنين ومحال تجارية، خاصة في منطقة وسط البلد في العاصمة عمّان، مما أدى إلى تعطل مظاهر الحياة العامة، ووقف حركة المرور، جرّاء ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير، كما تسببت الأمطار في جريان للسيول، وانجراف للصخور وتضرر السيارات.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كمية الأمطار الغزيرة التي داهمت محال تجارية في منطقة وسط البلد، أكثر المناطق حيوية في العاصمة عمّان، وسط تعليقات غاضبة من قبل نشطاء تندد بتقصير الجهات الحكومية، إضافةً إلى ترهل البنية التحتية.

ودشن نشطاء وسم بعنوان ”عمّان تغرق“، وذلك بسبب تحول كثير من الشوارع إلى برك مائية، وسط فشل الجهات المعنية وأبرزها أمانة عمّان، بالتعامل مع الظروف الجوية وتصريف مياه الأمطار الغزيرة.