إبعاد «مقيم أردني» ومنعه من العودة للعمل في المملكة.. لارتكابه هذه الجريمة

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تواصل – الجوف:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، مقيم من جنسية أردنية، بالتشهير والغرامة، وذلك بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة التستر التجاري؛ إثر ثبوت تورطه في مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، والعمل لحسابه الخاص بتشغيل مطعم للوجبات الغذائية بمحافظة سكاكا.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا معاقبته بفرض عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها، بالإضافة إلى عقوبة إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقته.

وتعود تفاصيل القضية لتلقي “التجارة” معلومات عن شبهة تستر تجاري بأحد مطاعم محافظة سكاكا، حيث ضبطت أدلة مادية تؤكد استئجار الوافد المتستر عليه للمقر وتحمل التكاليف والمصروفات من سلع ومواد ودفع مرتبات العاملين لديه وتكاليف سكنهم الخاص السكن وفواتير الخدمات وتحويل المتستر عليه الأرباح المتحققة من نشاطه التجاري إلى خارج المملكة، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.

وجددت وزارة التجارة والاستثمار دعوتها عموم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

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