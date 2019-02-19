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المفتي يستقبل المشاركين بجائزة الملك سلمان المحلية للقرآن

المفتي يستقبل المشاركين بجائزة الملك سلمان المحلية للقرآن
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تواصل – واس:

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في مكتبه اليوم, المشاركين في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده في دورتها الـ 21 بالرياض، وأعضاء لجنة التحكيم، يرافقهم الأمين العام للمسابقة سلمان بن عبدالعزيز الفهيد.

وفي مستهل اللقاء، أكد سماحته أن المسابقة لها فضل كبير، ومنزلة عظيمة، فهي شحذ للهمم والعزائم، ورفع لمستوى حفظ كتاب الله، مثمناً جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لهذه الجائزة وإسهامهما ودعمهما ودعوتهما إلى حفظ كتاب الله، سائلا الله أن يكتب لهم نصيبا من ذلك.

ونوه الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ،بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في التنظيم والتنفيذ للمسابقة على خير وجه، سائلا الله تعالى التوفيق والسداد لكل من أسهم في العناية بالمسابقة وخروجها في أفضل صورة، وفي مقدمتهم معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، مشيداً بما تميزت به هذه المسابقة في هذه الدورة، من استحداث فرع سادس لأبناء الجنود المرابطين في الحدود، تقديراً ووفاء لما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن، ومقدراته.

إثر ذلك استمع سماحته لعدد من قراءات المشاركين في الجائزة، في أفرعها الستة، وقدم عدداً من النصائح والتوجيهات لأبنائه المشاركين في هذه الجائزة، للعناية بالقرآن الكريم حفظاً وتعلماً وعملاً بما جاء في محكمه، سائلاً الله لهم مزيداً من التوفيق والسداد.

 

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