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الكشف عن آخر مستجدات برنامج «فحص العمالة الوافدة» إلى دول الخليج
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تواصل – واس:

بدأت اليوم جلسات الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الخليجية لبرنامج فحص الوافدين المنبثقة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الصحة ويستمر يومين.

وتستعرض جلسات الاجتماع سير عمل برنامج فحص الأيدي العاملة الوافدة وأهم نتائجه التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع الخليجي.

ويناقش الاجتماع، عدة أوراق عمل من أهمها برنامج التحصينات التي يخضع له الوافد قبل دخوله دول المجلس، والفحوصات الطبية المستجدة للكشف عن الأمراض المعدية.

كما سيناقش إحصائيات فحص الوافدين في البرنامج واستعراض أهم الأمراض والفئات المكتشفة، ومناقشة إمكانية مد مظلة البرنامج لتشمل دولاً أخرى.

ويُشارك في الاجتماع، وفد من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للاطلاع على آخر مستجدات البرنامج وتقديم ما يلزم من تسهيلات لتطبيق دول المجلس لقرار الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الذي عقد بمملكة البحرين في 6 ديسمبر 2016.

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