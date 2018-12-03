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وزارة الدفاع تعلن موعد فتح التجنيد الموحد للقوات المسلحة وفروعها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها، واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

الشروط العامة:
1 – أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3 – أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً.
4 – أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.
5 – أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6 – حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
7 – أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.
8 – ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
9 – أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
10 – أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
11 – أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

موعد التقديم:
– التقديم يبدأ بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/05/21هـ.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي خلال الفترة: اضغط هنا

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