أمريكا تتوعد إيران بالرد الفوري في هذه الحالة

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تواصل – وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إيران هي أكبر راعٍ للإرهاب في العالم، مشددا على أن واشنطن سترد فورا على أي استهداف إيراني لمصالحها.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية أن بلاده أبلغت إيران أنها سترد فورا على أي هجوم منها أو من وكلائها على مصالحنا”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كان قد أكد في أواخر أغسطس الماضي أن مضيق هرمز يخضع للملاحة الدولية، وإيران لا تسيطر عليه كما تزعم.

كما شدد على أن المضيق هو ممر دولي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع الحلفاء في المنطقة لضمان حرية الملاحة الدولية والحركة التجارية في المياه الدولية.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أشارت، الجمعة، إلى أن القوات الجوية تجري تدريبات بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج العربي.

وأضافت الوكالة التي تعتبر الناطق الرسمي باسم الحكم الإيراني، أن المناورات تحمل رسالة تحذير لمن أسمتهم أعداء إيران بأنهم سيواجهون “رداً صارماً وسريعاً إذا ما ضربت إيران”.

وأكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أن #طهران تسعى لزعزعة استقرار دول المنطقة، وتستغل الشعارات الدينية.

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